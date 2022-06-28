Свердловский избирком ограничил траты кандидатов в губернаторы

Избирком разрешил кандидатам потратить не более 50 миллионов на избирательные фонды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидаты на пост губернатора Свердловской области во время сентябрьских выборов могут потратить не более 50 млн рублей на формирование избирательных фондов. Соответствующее решение приняла Избирательная комиссия региона.

«Для кандидатов на выборах губернатора Свердловской области предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата — 50 млн рублей. Гражданин может перечислить кандидату не более 1 млн рублей, юридическое лицо — не более 10 млн рублей, избирательное объединение — не более 25 млн рублей. Кандидат в губернаторы может потратить не более 10 млн рублей собственных средств», — сообщается в газете регионального избиркома «Уральский выбор».

Пожертвование вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Если гражданин-жертвователь включен государством в список иностранных агентов, он должен будет указать этот факт в распоряжении.

В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Выборы пройдут 11 сентября.