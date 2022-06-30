В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка

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Акция профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова около СИЗО «Лефортово». Москва, полиция, полицейский
Подросток пропал еще 29 июня Фото:

В Екатеринбурге полицейские разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома 29 июня. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал ребенок 14-ти лет. На момент пропажи был одет в джинсовку светло-синего цвета, черные джинсы, белую футболку, тканевые серо-болотные кроссовки и кепку желтого цвета», — говорится в сообщении. Также среди примет указано, что рост мальчика составляет 180 сантиметров, сам он плотного телосложения, с голубым цветом глаз и светло-русыми волосами.

УМВД по Екатеринбургу ОП № 12 и поисковый отряд просят всех, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, звонить руководителю отряда Николаю по номеру: 8 (912) 037-97-90 или обращаться в отдел полиции: 8 (343) 356-42-12.

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В Екатеринбурге полицейские разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома 29 июня. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал ребенок 14-ти лет. На момент пропажи был одет в джинсовку светло-синего цвета, черные джинсы, белую футболку, тканевые серо-болотные кроссовки и кепку желтого цвета», — говорится в сообщении. Также среди примет указано, что рост мальчика составляет 180 сантиметров, сам он плотного телосложения, с голубым цветом глаз и светло-русыми волосами. УМВД по Екатеринбургу ОП № 12 и поисковый отряд просят всех, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, звонить руководителю отряда Николаю по номеру: 8 (912) 037-97-90 или обращаться в отдел полиции: 8 (343) 356-42-12.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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