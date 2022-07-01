Екатеринбуржцы остались без главного ТЦ района. Фото

01 июля 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

«Кировский» является самым большим ТЦ в районе ЖБИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители екатеринбургского района ЖБИ остались без главного торгового центра «Кировский». Его закрыли по «техническим причинам». Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Главный „Кировский“ на ЖБИ не работает — нет света. Сбер, который в здании, тоже не работает. Люди ходят возмущаются, что даже деньги не снять», — рассказала читательница URA.RU. Екатеринбуржцы уточнили, что без света осталась большая часть района. Корреспонденту URA.RU дозвониться до пресс-службы ГК «Кировский» не удалось — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос. Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители екатеринбургского района ЖБИ остались без главного торгового центра «Кировский». Его закрыли по «техническим причинам». Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Главный „Кировский“ на ЖБИ не работает — нет света. Сбер, который в здании, тоже не работает. Люди ходят возмущаются, что даже деньги не снять», — рассказала читательница URA.RU. Екатеринбуржцы уточнили, что без света осталась большая часть района. Корреспонденту URA.RU дозвониться до пресс-службы ГК «Кировский» не удалось — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.