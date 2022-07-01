Екатеринбуржцы остались без главного ТЦ района. Фото

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Парки и скверы Екатеринбурга, сквер Первых строителей МЖК, жби, кировский район, сквер первых строителей мжк
«Кировский» является самым большим ТЦ в районе ЖБИ Фото:

Жители екатеринбургского района ЖБИ остались без главного торгового центра «Кировский». Его закрыли по «техническим причинам». Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Главный „Кировский“ на ЖБИ не работает — нет света. Сбер, который в здании, тоже не работает. Люди ходят возмущаются, что даже деньги не снять», — рассказала читательница URA.RU. Екатеринбуржцы уточнили, что без света осталась большая часть района.

Корреспонденту URA.RU дозвониться до пресс-службы ГК «Кировский» не удалось — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.

Фото:

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Жители екатеринбургского района ЖБИ остались без главного торгового центра «Кировский». Его закрыли по «техническим причинам». Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Главный „Кировский“ на ЖБИ не работает — нет света. Сбер, который в здании, тоже не работает. Люди ходят возмущаются, что даже деньги не снять», — рассказала читательница URA.RU. Екатеринбуржцы уточнили, что без света осталась большая часть района. Корреспонденту URA.RU дозвониться до пресс-службы ГК «Кировский» не удалось — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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