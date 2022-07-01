Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, армия ЛНР и союзные силы освободили два населенных пункта в пригороде Лисичанска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 июля.
- СМИ ДНР сообщили, что власти республики предъявили обвинения еще двум британским наемникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Их обвиняют по тем же статья, что и трех других британских наемников, которых ранее приговорили к смертной казни;
- Армия РФ и силы ЛНР освободили населенные пункты Приволье и Шипиловка, расположенные в пригороде Лисичанска. В Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ понесли большие потери;
- В Минобороны РФ сообщили, что из-за регулярных неудач на поле боя в рядах ВСУ растет число дезертиров. В военном ведомстве заявили, что командование ВСУ скрывает факты неукомплектованности подразделений;
- В Следственном комитете РФ заявили, что 95% военных ДНР, попавших в плен, подверглись пыткам со стороны бойцов ВСУ. Многим из них предстоит серьезное лечение;
- Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что российская армия продолжает контролировать остров Змеиный. Ранее в Минобороны РФ сообщили о выводе войск с острова, назвав это «жестом доброй воли».
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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