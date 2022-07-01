Путин наградил свердловчан государственными наградами

Путин наградил пятерых свердловчан, подготовивших спортсменов к Играм в Токио (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными наградами свердловчан, подготовивших спортсменов к 32-м Олимпийским играм и 16-м Паралимпийским летним играм 2020-го года в Японии. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом от 01.07.2022 №418 „О награждении государственными наградами РФ“, за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких результатов на Играх 32-й Олимпиады и 16-х Паралимпийских летних играх 2020-го года в Японии, наградить: орденом Дружбы Ломаева Валерия Николаевича, медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ первой степени — Гришину Светлану Яновну, Компаниец Ларису Владимировну, Попова Станислава Владимировича и Упорова Сергея Владленовича», — указано в документе.

Валерий Ломаев — тренер спортивной сборной команды Свердловской области по спортивной гимнастике государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области». Светлана Гришина, Лариса Компаниец и Сергей Упоров — тренеры по виду адаптивного спорта государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр адаптивного спорта „Родник“. Станислав Попов — тренер муниципального бюджетного учреждения „Спортивная школа олимпийского резерва ‚Факел‘

Тридцать вторые летние Олимпийские игры проходили в Токио (Япония) с 23-го июля по восьмое августа 2021 года. Изначально должны были пройти в 2020-м году, но из-за пандемии COVID-19 состоялись на год позже. Летние Паралимпийские игры 2020-го года также состоялись в 2021-м году в Токио. Соревнования прошли на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2020-го года.

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