Власти ЛНР провели важные назначения в правительстве

В ЛНР назначили нового министра связи и заместителя министра образования, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым министром связи Луганской Народной Республики назначен Андрей Еременко, замминистра образования — Петр Ишков. Документы о назначении появились в распоряжении telegram-канала «Mash на Донбассе».

По информации telegram-канала, глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, постановляющий «назначить Еременко Андрея Николаевича на должность Министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики». Еременко — уроженец Луганской области. Ранее он работал в сфере почтовой связи и массовых коммуникаций, с 2014 года служит в органах власти Республики, занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Распоряжение о назначении Петра Ишкова на пост замминистра образования и науки подписал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. В документе сообщается: «Заключить с Ишковым Петром Александровичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы и замещении должности заместителя Министра и науки ЛНР на срок с 02.02.2022 по 01.07.2023 включительно».

Предыдущая должность Ишкова — замначальника отдела содержания и методов обучения Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ. Помимо этого, Ишаков имеет собственный опыт преподавания как в школьной (учителем истории), так и в высшей системе образования, в частности, в Государственном академическом университете Гуманитарных наук.