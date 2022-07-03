В ХМАО предложили обратиться к Путину из-за скандала с южанкой

04 июля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсети считают, что «нужно идти до конца» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Сургутяне предложили создать петицию на имя президента РФ Владимира Путина из-за скандала с южанкой, нецензурно оскорбившей русский народ. Пост об этом опубликован в группе «ЧП СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте». «Давайте составим петицию на имя В.В. Путина и соберем подписи по данной ситуации, чтоб дело не закончилось административным штрафом, а виновное лицо понесло соответствующее наказание. Дабы это не послужило примером для людей, которые хотят славы, не имея при этом наказания за унижение людей, проживающих на территории России», — написала пользователь Мари Кравец. В беседе с корреспондентом URA.RU Кравец отметила, что пока это просто предложение. Большинство пользователей в комментариях высказались за создание петиции, среди них есть жители Сургута и других городов округа. «Если уж все сплотились и требуют внимания и ответственности, тогда нужно переть, как локомотив. Думаю, большинство людей меня поддерживает, и нужно идти до конца», — написала Лариса Хайдукова. Есть пользователи, которые идею не поддержали. «Вы правда считаете, что ей что-то грозит? Что петиция дойдет до президента? Лично я очень сомневаюсь» — поделился пользователь с ником Muslim Sthanskiy. Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Южанка, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Женщина принесла извинения, на нее заведено административное дело. Мэр Сургута Андрей Филатов, спустя три дня после начала конфликта, дал свою оценку ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сургутяне предложили создать петицию на имя президента РФ Владимира Путина из-за скандала с южанкой, нецензурно оскорбившей русский народ. Пост об этом опубликован в группе «ЧП СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте». «Давайте составим петицию на имя В.В. Путина и соберем подписи по данной ситуации, чтоб дело не закончилось административным штрафом, а виновное лицо понесло соответствующее наказание. Дабы это не послужило примером для людей, которые хотят славы, не имея при этом наказания за унижение людей, проживающих на территории России», — написала пользователь Мари Кравец. В беседе с корреспондентом URA.RU Кравец отметила, что пока это просто предложение. Большинство пользователей в комментариях высказались за создание петиции, среди них есть жители Сургута и других городов округа. «Если уж все сплотились и требуют внимания и ответственности, тогда нужно переть, как локомотив. Думаю, большинство людей меня поддерживает, и нужно идти до конца», — написала Лариса Хайдукова. Есть пользователи, которые идею не поддержали. «Вы правда считаете, что ей что-то грозит? Что петиция дойдет до президента? Лично я очень сомневаюсь» — поделился пользователь с ником Muslim Sthanskiy. Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Южанка, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Женщина принесла извинения, на нее заведено административное дело. Мэр Сургута Андрей Филатов, спустя три дня после начала конфликта, дал свою оценку ситуации.