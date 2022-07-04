«Кремлевская фабрика мысли» решилась оживить Большой Екатеринбург

05 июля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

На полях «Иннопрома» мэры утвердили дорожные карты трех программ Фото: URA.RU Власти Екатеринбурга и городов-спутников заручились поддержкой «Центра стратегических разработок» (готовит программу долгосрочного развития экономики РФ) при создании агломерации Большой Екатеринбург. Об этом стало известно на полях «Иннопрома» — во время заседания координационного совета агломерации под руководством мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тему агломерации активно продвигал его предшественник Александр Высокинский, но успел только договориться с соседями: сначала 14 мэров подписали соглашение о взаимодействии, а затем создали координационный совет. В июле 2021-го — уже при Орлове — партнеры согласовали огромный список совместных проектов. И последние 12 месяцев для каждого проекта разрабатывали дорожные карты. На совещании 5 июля утвердили три из них — развитие наземного метро (кольцевая электричка), строительство ТЛЦ «Седельниково» и организацию автобусных перевозок для детей из других городов, обучающихся в Екатеринбурге. По словам Орлова, методички для других проектов утвердят в ноябре 2022-го. Кроме того, власти сейчас продвигают поправки в федеральное законодательство, регулирующие функционирование агломераций, добавил Орлов. «Убеждена, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку <…> Правительством РФ месяц назад был утвержден порядок рассмотрения и разработки долгосрочных планов развития (ДПР). В ближайшее время будут подготовлены методические рекомендации по разработке ДПР. Рассчитываю, что в этом году екатеринбургская агломерация может стать пилотной по разработке плана развития с подбором конкретных инструментов по реализации конкретных проектов. Мы готовы методологически и организационно поддерживать нашу крупнейшую агломерацию», — сказала вице-президент «Центра стратегических разработок» Татьяна Караваева, передает корреспондент URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга и городов-спутников заручились поддержкой «Центра стратегических разработок» (готовит программу долгосрочного развития экономики РФ) при создании агломерации Большой Екатеринбург. Об этом стало известно на полях «Иннопрома» — во время заседания координационного совета агломерации под руководством мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тему агломерации активно продвигал его предшественник Александр Высокинский, но успел только договориться с соседями: сначала 14 мэров подписали соглашение о взаимодействии, а затем создали координационный совет. В июле 2021-го — уже при Орлове — партнеры согласовали огромный список совместных проектов. И последние 12 месяцев для каждого проекта разрабатывали дорожные карты. На совещании 5 июля утвердили три из них — развитие наземного метро (кольцевая электричка), строительство ТЛЦ «Седельниково» и организацию автобусных перевозок для детей из других городов, обучающихся в Екатеринбурге. По словам Орлова, методички для других проектов утвердят в ноябре 2022-го. Кроме того, власти сейчас продвигают поправки в федеральное законодательство, регулирующие функционирование агломераций, добавил Орлов. «Убеждена, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку <…> Правительством РФ месяц назад был утвержден порядок рассмотрения и разработки долгосрочных планов развития (ДПР). В ближайшее время будут подготовлены методические рекомендации по разработке ДПР. Рассчитываю, что в этом году екатеринбургская агломерация может стать пилотной по разработке плана развития с подбором конкретных инструментов по реализации конкретных проектов. Мы готовы методологически и организационно поддерживать нашу крупнейшую агломерацию», — сказала вице-президент «Центра стратегических разработок» Татьяна Караваева, передает корреспондент URA.RU.