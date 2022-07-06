Проректора таможенной академии обвинили в наркоторговле

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Залима Керефова задержали 5 июля Фото:

Следственный комитет РФ обвинил проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в торговле наркотиками. Во версии следователей, он продавал запрещенные вещества через даркнет.

«Следствие предъявило Залиму Керефову обвинение в сбыте двух килограммов наркотиков. Он приобрел их, расфасовал и продавал через даркнет», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.

Керефова арестовали 5 июля. Он был задержан на рабочем месте, уточняет «Национальная служба новостей». Сейчас в таможенной академии проходят обыски.

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Следственный комитет РФ обвинил проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в торговле наркотиками. Во версии следователей, он продавал запрещенные вещества через даркнет. «Следствие предъявило Залиму Керефову обвинение в сбыте двух килограммов наркотиков. Он приобрел их, расфасовал и продавал через даркнет», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ. Керефова арестовали 5 июля. Он был задержан на рабочем месте, уточняет «Национальная служба новостей». Сейчас в таможенной академии проходят обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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