05 июля 2022

В Нижневартовске придумали, как не выключать жителям горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Воду должны были отключать с 6 по 9 июля Фото:

В Нижневартовске не будут отключать горячую воду во всех домах города с 6 по 9 июля из-за ремонта газораспределительной станции. Ресурсоснабжающей компании удалось провести плановые работы с помощью резервного источника газоснабжения. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ.

«Отключение горячей воды в Нижневартовске в связи ремонтными работами на газораспределительной станции, запланированное в период с 6 по 9 июля 2022 года, не произойдет. Специалисты ООО „Нижневартовскгаз“, АО „СибурТюменьГаз“ и ООО „Газпром трансгаз Томск“ провели ремонтные работы без отключения горячей воды, задействовав резервный источник газоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время отключать горячую воду в домах для подготовки городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону по прежнему будут в соответствии с графиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске стартовало масштабное обновление теплосетей.

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В Нижневартовске не будут отключать горячую воду во всех домах города с 6 по 9 июля из-за ремонта газораспределительной станции. Ресурсоснабжающей компании удалось провести плановые работы с помощью резервного источника газоснабжения. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ. «Отключение горячей воды в Нижневартовске в связи ремонтными работами на газораспределительной станции, запланированное в период с 6 по 9 июля 2022 года, не произойдет. Специалисты ООО „Нижневартовскгаз“, АО „СибурТюменьГаз“ и ООО „Газпром трансгаз Томск“ провели ремонтные работы без отключения горячей воды, задействовав резервный источник газоснабжения», — говорится в сообщении ведомства. В то же время отключать горячую воду в домах для подготовки городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону по прежнему будут в соответствии с графиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске стартовало масштабное обновление теплосетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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