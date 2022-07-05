В Нижневартовске придумали, как не выключать жителям горячую воду

В Нижневартовске не будут отключать горячую воду во всех домах города с 6 по 9 июля из-за ремонта газораспределительной станции. Ресурсоснабжающей компании удалось провести плановые работы с помощью резервного источника газоснабжения. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ.
«Отключение горячей воды в Нижневартовске в связи ремонтными работами на газораспределительной станции, запланированное в период с 6 по 9 июля 2022 года, не произойдет. Специалисты ООО „Нижневартовскгаз“, АО „СибурТюменьГаз“ и ООО „Газпром трансгаз Томск“ провели ремонтные работы без отключения горячей воды, задействовав резервный источник газоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.
В то же время отключать горячую воду в домах для подготовки городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону по прежнему будут в соответствии с графиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске стартовало масштабное обновление теплосетей.
В Нижневартовске не будут отключать горячую воду во всех домах города с 6 по 9 июля из-за ремонта газораспределительной станции. Ресурсоснабжающей компании удалось провести плановые работы с помощью резервного источника газоснабжения. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ. «Отключение горячей воды в Нижневартовске в связи ремонтными работами на газораспределительной станции, запланированное в период с 6 по 9 июля 2022 года, не произойдет. Специалисты ООО „Нижневартовскгаз“, АО „СибурТюменьГаз“ и ООО „Газпром трансгаз Томск“ провели ремонтные работы без отключения горячей воды, задействовав резервный источник газоснабжения», — говорится в сообщении ведомства. В то же время отключать горячую воду в домах для подготовки городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону по прежнему будут в соответствии с графиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске стартовало масштабное обновление теплосетей.