06 июля 2022
05 июля 2022

В ХМАО жители оказались разочарованы депутатом после его избрания

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске жители жалуются на равнодушие депутата городской думы Дмитрия Гришина Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) оказались разочарованы равнодушием депутата Дмитрия Гришина и отсутствием от него обратной связи после избрания в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил один из избирателей.

«Я проживаю в избирательном округе Гришина и прошлой осенью за него голосовал. Во время предвыборной кампании он был достаточно энергичен и давал много обещаний. Однако после победы на выборах я обращался к нему в соцсетях по насущной проблеме, но не получил никакой реакции в ответ на свое обращение», — сообщил собеседник агентства.

Коллега Гришина по депутатскому корпусу Нижневартовска в беседе с журналистом агентства отметил, что и сам столкнулся с такой ситуацией. «Бывает, что на личный прием приходят люди из других территорий, тогда мы просто собираем их жалобы и затем передаем коллеге, который ответственен за тот или иной район города. Были такие ситуации и с Гришиным. Информацию ему передавал, но вопрос так и не решался», — рассказал депутат думы Нижневартовска на условиях анонимности.

Сам Гришин в общении с журналистом URA.RU попросил присылать письменные запросы на электронную почту. Запрос был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Гришин угодил в скандал после того, как объявил сбор пожертвований для сотрудников Росгвардии, которые сейчас проходят службу в Донбассе. Как выяснилось, само силовое ведомство его такими полномочиями не наделяло.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) оказались разочарованы равнодушием депутата Дмитрия Гришина и отсутствием от него обратной связи после избрания в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил один из избирателей. «Я проживаю в избирательном округе Гришина и прошлой осенью за него голосовал. Во время предвыборной кампании он был достаточно энергичен и давал много обещаний. Однако после победы на выборах я обращался к нему в соцсетях по насущной проблеме, но не получил никакой реакции в ответ на свое обращение», — сообщил собеседник агентства. Коллега Гришина по депутатскому корпусу Нижневартовска в беседе с журналистом агентства отметил, что и сам столкнулся с такой ситуацией. «Бывает, что на личный прием приходят люди из других территорий, тогда мы просто собираем их жалобы и затем передаем коллеге, который ответственен за тот или иной район города. Были такие ситуации и с Гришиным. Информацию ему передавал, но вопрос так и не решался», — рассказал депутат думы Нижневартовска на условиях анонимности. Сам Гришин в общении с журналистом URA.RU попросил присылать письменные запросы на электронную почту. Запрос был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Гришин угодил в скандал после того, как объявил сбор пожертвований для сотрудников Росгвардии, которые сейчас проходят службу в Донбассе. Как выяснилось, само силовое ведомство его такими полномочиями не наделяло.
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