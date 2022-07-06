В ХМАО жители оказались разочарованы депутатом после его избрания

07 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске жители жалуются на равнодушие депутата городской думы Дмитрия Гришина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) оказались разочарованы равнодушием депутата Дмитрия Гришина и отсутствием от него обратной связи после избрания в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил один из избирателей. «Я проживаю в избирательном округе Гришина и прошлой осенью за него голосовал. Во время предвыборной кампании он был достаточно энергичен и давал много обещаний. Однако после победы на выборах я обращался к нему в соцсетях по насущной проблеме, но не получил никакой реакции в ответ на свое обращение», — сообщил собеседник агентства. Коллега Гришина по депутатскому корпусу Нижневартовска в беседе с журналистом агентства отметил, что и сам столкнулся с такой ситуацией. «Бывает, что на личный прием приходят люди из других территорий, тогда мы просто собираем их жалобы и затем передаем коллеге, который ответственен за тот или иной район города. Были такие ситуации и с Гришиным. Информацию ему передавал, но вопрос так и не решался», — рассказал депутат думы Нижневартовска на условиях анонимности. Сам Гришин в общении с журналистом URA.RU попросил присылать письменные запросы на электронную почту. Запрос был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Гришин угодил в скандал после того, как объявил сбор пожертвований для сотрудников Росгвардии, которые сейчас проходят службу в Донбассе. Как выяснилось, само силовое ведомство его такими полномочиями не наделяло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Нижневартовска (ХМАО) оказались разочарованы равнодушием депутата Дмитрия Гришина и отсутствием от него обратной связи после избрания в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил один из избирателей. «Я проживаю в избирательном округе Гришина и прошлой осенью за него голосовал. Во время предвыборной кампании он был достаточно энергичен и давал много обещаний. Однако после победы на выборах я обращался к нему в соцсетях по насущной проблеме, но не получил никакой реакции в ответ на свое обращение», — сообщил собеседник агентства. Коллега Гришина по депутатскому корпусу Нижневартовска в беседе с журналистом агентства отметил, что и сам столкнулся с такой ситуацией. «Бывает, что на личный прием приходят люди из других территорий, тогда мы просто собираем их жалобы и затем передаем коллеге, который ответственен за тот или иной район города. Были такие ситуации и с Гришиным. Информацию ему передавал, но вопрос так и не решался», — рассказал депутат думы Нижневартовска на условиях анонимности. Сам Гришин в общении с журналистом URA.RU попросил присылать письменные запросы на электронную почту. Запрос был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Гришин угодил в скандал после того, как объявил сбор пожертвований для сотрудников Росгвардии, которые сейчас проходят службу в Донбассе. Как выяснилось, само силовое ведомство его такими полномочиями не наделяло.