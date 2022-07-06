Компания пермского миллиардера построит клубный дом

Дом будет располагаться в Индустриальном районе Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Холдинг «Сатурн-Р» пермского миллиардера Александра Репина планирует строительство нового дома класса комфорт в микрорайоне Балатово. Разрешение на возведение шестиэтажного здания получил сын бизнесмена — Максим Репин, в качестве индивидуального предпринимателя.

«Проектировщик и техзаказчик объекта входят в „Сатурн-Р“, подрядчик — компания топ-менеджера холдинга. Эксперты считают, что у решения возводить дом через ИП, а не через юрлица группы могут быть разные причины, начиная от финансовых потоков в холдинге и заканчивая недавним конфликтом между девелопером и пермскими властями», — пишет «Коммерсант-Пермь».

Информационная табличка на территории будущего здания гласит, что разрешение на строительство было выдано в октябре 2021 года. Однако Максим Репин, судя по реестру, получил его лишь 22 июня 2022 года. Это может означать, что застройщик внес в проектную документацию изменения.

Жилой шестиэтажный клубный дом на улице Чайковского, 35 рассчитан на 58 квартир. Огороженная территория под строительство — 3,5 тыс. кв. м. Сдача дома запланирована на I квартал 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, отстоял в суде субсидию в 247 миллионов рублей. Эти средства требовало вернуть в бюджет региональное министерство агропромышленного комплекса.