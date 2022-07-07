Стоматологи ЯНАО пожаловались на резкое подорожание материалов

Материалы стали дороже в два-три раза Фото: Анна Серкова © URA.RU

Цены на расходные материалы для лечения зубов в ЯНАО выросли в разы. Об это сообщил URA.RU на условиях анонимности врач стоматолог-ортопед, занимающийся протезированием зубочелюстной системы в регионе.

«Цены, конечно, выросли, практически в два, а где-то и в три раза. То, что раньше стоило 4-5 тысяч, теперь стоит от 9 до 15 тысяч рублей», — поделился собеседник агентства.

Также врач рассказал, что хоть и с трудом, но все материалы можно найти на сайтах российских поставщиков. В ходе разговора стоматолог пояснил, что не интересовался, новые это поставки из-за границы или товар из запасов на складе. «На сегодняшний момент на поиск нужного материала тратится гораздо больше времени, чем раньше», — рассказал собеседник

Ранее URA.RU сообщало, что цены на услуги стоматологов в ЯНАО выросли. Из-за повышения себестоимости стоматологических материалов, поднялись цены на лечение.