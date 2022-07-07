07 июля 2022
06 июля 2022

Стоматологи ЯНАО пожаловались на резкое подорожание материалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология
Материалы стали дороже в два-три раза Фото:

Цены на расходные материалы для лечения зубов в ЯНАО выросли в разы. Об это сообщил URA.RU на условиях анонимности врач стоматолог-ортопед, занимающийся протезированием зубочелюстной системы в регионе.

«Цены, конечно, выросли, практически в два, а где-то и в три раза. То, что раньше стоило 4-5 тысяч, теперь стоит от 9 до 15 тысяч рублей», — поделился собеседник агентства.

Также врач рассказал, что хоть и с трудом, но все материалы можно найти на сайтах российских поставщиков. В ходе разговора стоматолог пояснил, что не интересовался, новые это поставки из-за границы или товар из запасов на складе. «На сегодняшний момент на поиск нужного материала тратится гораздо больше времени, чем раньше», — рассказал собеседник

Ранее URA.RU сообщало, что цены на услуги стоматологов в ЯНАО выросли. Из-за повышения себестоимости стоматологических материалов, поднялись цены на лечение.

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Цены на расходные материалы для лечения зубов в ЯНАО выросли в разы. Об это сообщил URA.RU на условиях анонимности врач стоматолог-ортопед, занимающийся протезированием зубочелюстной системы в регионе. «Цены, конечно, выросли, практически в два, а где-то и в три раза. То, что раньше стоило 4-5 тысяч, теперь стоит от 9 до 15 тысяч рублей», — поделился собеседник агентства. Также врач рассказал, что хоть и с трудом, но все материалы можно найти на сайтах российских поставщиков. В ходе разговора стоматолог пояснил, что не интересовался, новые это поставки из-за границы или товар из запасов на складе. «На сегодняшний момент на поиск нужного материала тратится гораздо больше времени, чем раньше», — рассказал собеседник Ранее URA.RU сообщало, что цены на услуги стоматологов в ЯНАО выросли. Из-за повышения себестоимости стоматологических материалов, поднялись цены на лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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