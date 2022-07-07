Махонин отправил на стройку пермского зоопарка сотню рабочих

Пермский губернатор поручил увеличить число рабочих на стройке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин на совещании по строительству пермского зоопарка поручил направить на объект дополнительные рабочие силы. Сейчас в стройке задействовано около 250 человек. После распоряжения главы число рабочих должно увеличиться на 50—100 строителей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Новый зоопарк — значимый и долгожданный объект для жителей всего региона. Ближайшая главная задача — осенью этого года завершить первый этап и начать перевозить в вольеры животных из действующего зоопарка. В конце августа запланировали очередной выезд на объект», — передает слова Дмитрия Махонина пресс-служба краевого правительства.

Сейчас стройка ведется на двух десятках объектов. Рабочие делают фундамент, плиты перекрытия, кирпичную кладку, прокладывают наружные и внутренние инженерные сети. Основные силы подрядчиков задействованы при возведении здания администрации и хозпостроек, тематических групп «Лесная мозаика», «Страна гор» и «Тропический рай». Готовность по этим объектам составляет от 30 до 98%.

Ранее URA.RU сообщало, когда в Перми должны открыть новый зоопарк. Точные сроки обозначили в региональном министерстве строительства.