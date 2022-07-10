Свердловскую авиакомпанию заставили отдать долги пилотам

Прокуратура обязала гендиректора «Уральских авиалиний» выплатить надбавки пилотам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главу «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова обязали вернуть пилотам стимулирующую надбавку за качество работы. Часть денег выплатили в конце июня.

«Прокуратура дала предписание гендиректору „Уральских авиалиний“ Сергею Скуратову выплатить стимулирующую надбавку за качество работы. Это 12,5 тыс. рублей для вторых пилотов и 32 тыс. рублей — командиров воздушных судов», — пишет telegram-канал Авиаторщина.

В качестве подтверждения telegram-канал Авиаторщина предоставил соответствующий документ Уральской транспортной прокуратуры. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там отметили, что информация не соответствует действительности. «Информация некорректная. Без комментариев», — сказали в ведомстве. В Уральской транспортной прокуратуре отказались комментировать корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU писало, что руководство авиакомпании «Уктус» в Екатеринбурге три месяца не платило зарплату сотрудникам, в том числе пилотам. Нарушения на предприятии вскрылись после проверки Уральской транспортной прокуратуры. После вмешательства прокуроров работодатель выплатил сотрудникам авиакомпании зарплату общей суммой в 5,8 миллионов рублей.