10 июля 2022

Звездная пермская тиктокерша попала в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку госпитализировали после удара током Фото:

Популярная тиктокерша из Перми Катя Голышева попала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Об этом рассказал ее продюсер Заир Юсупов.

«Вчера молния ударила очень близко к ее дому, прямо перед окнами. Катя сидела с телефоном, который был подключен к розетке, и ее ударило током. Мы сразу вызвали скорую, которая увезла ее в реанимацию. Пока нет вестей, потому что телефон там запрещен», — приводит издание Super.ru слова Юсупова.

Екатерина Голышева родилась в городе Добрянка Пермского края. Девушка популярный блогер, ютуберша и тиктокерша. Известность получила благодаря роликам с откровенными танцами.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская актриса Катерина Шпица — звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» — выложила фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии.

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Популярная тиктокерша из Перми Катя Голышева попала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Об этом рассказал ее продюсер Заир Юсупов. «Вчера молния ударила очень близко к ее дому, прямо перед окнами. Катя сидела с телефоном, который был подключен к розетке, и ее ударило током. Мы сразу вызвали скорую, которая увезла ее в реанимацию. Пока нет вестей, потому что телефон там запрещен», — приводит издание Super.ru слова Юсупова. Екатерина Голышева родилась в городе Добрянка Пермского края. Девушка популярный блогер, ютуберша и тиктокерша. Известность получила благодаря роликам с откровенными танцами. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская актриса Катерина Шпица — звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» — выложила фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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