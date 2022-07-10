Звездная пермская тиктокерша попала в реанимацию

Девушку госпитализировали после удара током Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярная тиктокерша из Перми Катя Голышева попала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Об этом рассказал ее продюсер Заир Юсупов.

«Вчера молния ударила очень близко к ее дому, прямо перед окнами. Катя сидела с телефоном, который был подключен к розетке, и ее ударило током. Мы сразу вызвали скорую, которая увезла ее в реанимацию. Пока нет вестей, потому что телефон там запрещен», — приводит издание Super.ru слова Юсупова.

Екатерина Голышева родилась в городе Добрянка Пермского края. Девушка популярный блогер, ютуберша и тиктокерша. Известность получила благодаря роликам с откровенными танцами.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская актриса Катерина Шпица — звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» — выложила фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии.