В Екатеринбурге появится вокзал «эпохи паровозов»

На железнодорожной станции Шувакиш в Екатеринбурге появится туристический ретропоезд «Уральский экспресс». Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге РЖД завершает работы по обустройству вокзала в стиле «эпохи паровозов». На железнодорожной станции Шувакиш появится туристический ретропоезд «Уральский экспресс». Железнодорожный состав планируют запустить на участке от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора РЖД (Российские железные дороги — прим.ред.) Андрей Макаров.

«РЖД завершает работы по обустройству вокзала в стиле „эпохи паровозов“ для обслуживания пассажиров туристического ретропоезда „Уральский экспресс“ на железнодорожной станции Шувакиш. Завершить строительство и благоустройство прилегающей территории планируется в конце августа, когда „Уральский экспресс“ отправится в первый рейс», — отметил Макаров.

Ранее агентство писало, что первый завод по производству отечественного пармезана (сорт твердого сыра — прим. ред.) появится в Свердловской области. Новое предприятия обеспечит работой несколько десятков человек.

Многие зарубежные поставщики разорвали партнерские отношения с российскими производителями на фоне усиления санкций, которые ввели из-за начала спецоперации РФ на Украине. Программа импортозамещения призвана найти замену зарубежным поставщикам, и увеличить долю отечественных материалов при производстве.