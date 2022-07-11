Комарова пригласила американских ученых на работу в ХМАО

Губернатор ХМАО вскрыла конверт и объявила одного из победителей Фото: Антон Артемьев

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила иностранных ученых, которые стали победителями и лауреатами международной премии «Глобальная энергия», на работу в Югру. Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«Надеюсь, что наш край таежный сибирский вам понравился, мы ждем вас сюда в гости. Работать с вашими разработками, на наших предприятиях», — пригласила участников и лауреатов энергетического проекта Комарова.

Победителем в номинации «Новые способы применения энергии» стал Каушик Раджашекара (США), заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета, — за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии. Еще одним лауреатом также стал гражданин США — Меркури Канадзидис — за достижения в области преобразования солнечной энергии в номинации «нетрадиционная энергетика».

Главный специалист «Росатома» Виктор Орлов опередил остальных в номинации «традиционная энергия». Осенью, на энергетической неделе в Москве лауреатам планируют вручить по 13 млн рублей в качестве приза. Смогут ли приехать за призовыми граждане США, пока неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало, что международная энергетическая премия «Глобальная энергия» — это награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики. Ради объявления победителей в Югру прибыли телеведущий и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, а также нобелевский лауреат и председатель международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг.