У челябинского экс-замглавы района арестовали землю

Запрет на распоряжение Чистяковым имуществом сохранен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отказался снять арест с недвижимости бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взяток. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Постановлением Ашинского городского суда следователю разрешено наложить арест на два земельных участка и нежилое здание, принадлежащее обвиняемому. С постановлением не согласилась сторона защиты, указав, что имущество приобретено задолго до совершения инкриминируемых действий. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, запрет распоряжения имуществом сохранен», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Ранее стало известно, что Чистяков обвиняется в получении взятки размере 800 тысяч рублей от заместителя директора коммерческой организации. Замглавы был задержан 10 февраля 2022 года за незаконное содействие при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).