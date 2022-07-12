Леброн Джеймс раскритиковал власти США из-за баскетболистки УГМК

Американский баскетболист Леброн Джеймс раскритиковал власти США в отсутствии стремления к помощи задержанной баскетболистке УГМК Бритни Грайнер. Об этом спортсмен сообщил в ток-шоу The Shop на youtube-канале Uninterrupted.
«Она (Бритни Грайнер — прим. ред.) находится в России более 110 дней. Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал, а хочу ли я назад в Америку», — рассказал Леброн Джеймс.
Бритни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже спортсменки запрещенное в России гашишное масло, на баскетболистку УГМК завели уголовное дело.
За Грайнер заступились общественные организации и известные темнокожие женщины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Президент США Джо Байден заверил супругу спортсменку в помощи.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»