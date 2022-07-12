12 июля 2022

Леброн Джеймс раскритиковал власти США из-за баскетболистки УГМК

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Леброн Джеймс раскритиковал власти США в отсутствии помощи баскетболистке УГМК Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Американский баскетболист Леброн Джеймс раскритиковал власти США в отсутствии стремления к помощи задержанной баскетболистке УГМК Бритни Грайнер. Об этом спортсмен сообщил в ток-шоу The Shop на youtube-канале Uninterrupted.

«Она (Бритни Грайнер — прим. ред.) находится в России более 110 дней. Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал, а хочу ли я назад в Америку», — рассказал Леброн Джеймс.

Бритни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже спортсменки запрещенное в России гашишное масло, на баскетболистку УГМК завели уголовное дело.

За Грайнер заступились общественные организации и известные темнокожие женщины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Президент США Джо Байден заверил супругу спортсменку в помощи.

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Американский баскетболист Леброн Джеймс раскритиковал власти США в отсутствии стремления к помощи задержанной баскетболистке УГМК Бритни Грайнер. Об этом спортсмен сообщил в ток-шоу The Shop на youtube-канале Uninterrupted. «Она (Бритни Грайнер — прим. ред.) находится в России более 110 дней. Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал, а хочу ли я назад в Америку», — рассказал Леброн Джеймс. Бритни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже спортсменки запрещенное в России гашишное масло, на баскетболистку УГМК завели уголовное дело. За Грайнер заступились общественные организации и известные темнокожие женщины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Президент США Джо Байден заверил супругу спортсменку в помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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