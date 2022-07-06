Байден заверил жену баскетболистки УГМК в помощи спортсменке

06 июля 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден поговорил с Шарель Грайнер, женой американской баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной в России за контрабанду наркотических средств. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. «Президент позвонил Шарель Грайнер, чтобы заверить ее, что он работает над тем, чтобы добиться скорейшего освобождения Бритни. А также освобождения Пола Уилана и других граждан США, задержанных или удерживаемых в России и по всему миру», — цитирует агентство заявление Белого дома. Супруга спортсменки писала письмо президенту США с просьбой помочь вернуть Бритни Грайнер на родину. После Шарель сделала заявление, что Байден, прочитав письмо, не связывался с ней. Баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево. Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотические вещества в багаже спортсменки. За Бритни Грайнер заступились общественные организации и известные темнокожие женщины, а фанаты баскетболистки придумали план по ее возвращению в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным.