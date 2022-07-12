12 июля 2022

«Монетка» открестилась от истории с горошком и гусеницей в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет Монетка. Челябинск, супермаркет, монетка, вход, магазин
В торговой сети утверждают, что в продаже такого горошка нет Фото:

В продуктовой сети «Монетка» прокомментировали URA.RU ситуацию с банкой горошка, в которой пермяк нашел гусеницу. Мужчина в соцсетях утверждал, что приобрел консервы с живностью именно в «Монетке».

«В нашем ассортименте нет данной торговой марки и такой позиции. Зачем мужчина выложил фотографию и сказал, что купил в „Монетке“, — мы не понимаем», — прокомментировали URA.RU представители торговой сети.

В комментариях к первоначальному посту некоторые подписчики предположили, что это «подстава». «Сами гусеницу туда посадили», — написала пермячка Ксения Амирова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в магазины Пермского края поступило сливочное масло из массы неизвестного происхождения. На поставщика пожаловались губернатору и ФСБ.

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В продуктовой сети «Монетка» прокомментировали URA.RU ситуацию с банкой горошка, в которой пермяк нашел гусеницу. Мужчина в соцсетях утверждал, что приобрел консервы с живностью именно в «Монетке». «В нашем ассортименте нет данной торговой марки и такой позиции. Зачем мужчина выложил фотографию и сказал, что купил в „Монетке“, — мы не понимаем», — прокомментировали URA.RU представители торговой сети. В комментариях к первоначальному посту некоторые подписчики предположили, что это «подстава». «Сами гусеницу туда посадили», — написала пермячка Ксения Амирова. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазины Пермского края поступило сливочное масло из массы неизвестного происхождения. На поставщика пожаловались губернатору и ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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