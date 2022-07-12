«Монетка» открестилась от истории с горошком и гусеницей в Перми

13 июля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

В торговой сети утверждают, что в продаже такого горошка нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В продуктовой сети «Монетка» прокомментировали URA.RU ситуацию с банкой горошка, в которой пермяк нашел гусеницу. Мужчина в соцсетях утверждал, что приобрел консервы с живностью именно в «Монетке». «В нашем ассортименте нет данной торговой марки и такой позиции. Зачем мужчина выложил фотографию и сказал, что купил в „Монетке“, — мы не понимаем», — прокомментировали URA.RU представители торговой сети. В комментариях к первоначальному посту некоторые подписчики предположили, что это «подстава». «Сами гусеницу туда посадили», — написала пермячка Ксения Амирова. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазины Пермского края поступило сливочное масло из массы неизвестного происхождения. На поставщика пожаловались губернатору и ФСБ.

В продуктовой сети «Монетка» прокомментировали URA.RU ситуацию с банкой горошка, в которой пермяк нашел гусеницу. Мужчина в соцсетях утверждал, что приобрел консервы с живностью именно в «Монетке». «В нашем ассортименте нет данной торговой марки и такой позиции. Зачем мужчина выложил фотографию и сказал, что купил в „Монетке“, — мы не понимаем», — прокомментировали URA.RU представители торговой сети. В комментариях к первоначальному посту некоторые подписчики предположили, что это «подстава». «Сами гусеницу туда посадили», — написала пермячка Ксения Амирова. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазины Пермского края поступило сливочное масло из массы неизвестного происхождения. На поставщика пожаловались губернатору и ФСБ.