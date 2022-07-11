На пермского поставщика масла пожаловались Махонину и ФСБ

В оборот попало масло неизвестного происхождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предпринимателя ООО «КБК» из Чайковского (Пермский край), который занимается хранением и реализацией молочной продукции, уличили в том, что он подмешал в сливочное масло большое количество массы неизвестного происхождения и пустил в оборот. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Установлено, что 20 июня ООО «КБК» получило пять килограммов сливочного масла от чувашского поставщика (ООО «ТПФ «ВГК»). Далее в этот же день ООО «КБК» оформило исходящий документ на эту партию сливочного масла, увеличив его вес до 250 килограммов — без указания сырья. Эти 250 килограммов масла были отгружены в ООО «Агронова» (Удмуртская Республика)», — пояснили в ведомстве.

Управление Россельхознадзора в ходе проверки выявило, что все три поставщика, которые участвовали в подделке масла, не осуществляют фактическую деятельность по месту регистрации. Все три площадки были признаны фантомными. Эту информацию направили получателям продукции, в территориальные управления Россельхознадзора, где было продано масло, а также губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, в министерство агропромышленного комплекса, прокуратуру, Следственный комитет, Федеральную налоговую службу, УФСБ Пермского края для принятия мер реагирования в пределах полномочий.

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