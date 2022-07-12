Автовокзалы Челябинска меняют названия

«Южные ворота» сохранили старое название Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько автовокзалов Челябинска переименуют. Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, это связано с открытием нового автовокзал, работающего в статусе автостанции и переносом автовокзала «Центральный».

«В связи с открытием автостанции „Восточные ворота“ и переносом автовокзала „Центральный“ на Привокзальную площадь, миндортрансом внесены изменения в реестр остановочных пунктов, с которых допускается отправление межрегиональных маршрутов. Вместе с тем, наименования автовокзалов и автостанций приведены к единому формату», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, автовокзал на улице Степана Разина, расположенный на центральной площади железнодорожного вокзала, переименовали в «Центральный». Он является главным в городе. В здании функционируют два терминала — междугородный и пригородный. Сделано это с целью разделения пассажиропотоков: с междугородного терминала будут отправляться автобусы по международным, межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, с пригородного — по пригородным маршрутам.

Что касается автостанции на областной больнице, то ей дали название «Южные ворота». Автостанциям «Восточные ворота» и «Северные ворота» оставили прежние названия.

Почти десять лет автовокзал «Центральный», откуда уходят рейсы за пределы региона, в том числе в Уфу и Екатеринбург, находился во Дворце спорта «Юность». Губернатор Алексей Текслер принял решение вернуть «Юность» спортсменам. В мае 2021 года автовокзал переехал на прежнее место, на Привокзальную площадь.