В Тюмени отстранили от полетов самолет Utair 16 июля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 + Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале и Тюменью (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Самолет Ан-24 авиакомпании Utair отстранили от полетов из-за самовыключения двигателя после посадки. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки в аэропорту и освобождения ВВП произошло самовыключение левого двигателя со вводом во флюгерное положение. Эксплуатация ВС приостановлена до выяснения причин», — указано в сообщении. Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Самолет Ан-24 авиакомпании Utair отстранили от полетов из-за самовыключения двигателя после посадки. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки в аэропорту и освобождения ВВП произошло самовыключение левого двигателя со вводом во флюгерное положение. Эксплуатация ВС приостановлена до выяснения причин», — указано в сообщении. Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям