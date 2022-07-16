В Тюмени отстранили от полетов самолет Utair

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair отстранили от полетов из-за самовыключения двигателя после посадки. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
«Аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки в аэропорту и освобождения ВВП произошло самовыключение левого двигателя со вводом во флюгерное положение. Эксплуатация ВС приостановлена до выяснения причин», — указано в сообщении.
Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал