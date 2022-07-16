В Тюмени отстранили от полетов самолет Utair

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Реконструкция аэропорта
Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале и Тюменью (архивное фото) Фото:

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair отстранили от полетов из-за самовыключения двигателя после посадки. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

«Аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки в аэропорту и освобождения ВВП произошло самовыключение левого двигателя со вводом во флюгерное положение. Эксплуатация ВС приостановлена до выяснения причин», — указано в сообщении.

Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей.

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Самолет Ан-24 авиакомпании Utair отстранили от полетов из-за самовыключения двигателя после посадки. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки в аэропорту и освобождения ВВП произошло самовыключение левого двигателя со вводом во флюгерное положение. Эксплуатация ВС приостановлена до выяснения причин», — указано в сообщении. Самолет выполнял рейс между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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