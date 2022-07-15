Православный олигарх раскрыл свердловчанам будущее России

16 июля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Константин Малофеев считает, что России следует избавиться от западных ценностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге. «У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев. Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге. «У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев. Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель.