Православный олигарх раскрыл свердловчанам будущее России

России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге.
«У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев.
Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель.
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России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге. «У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев. Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель.