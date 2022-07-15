15 июля 2022

Православный олигарх раскрыл свердловчанам будущее России

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Малофеев Константин. Челябинск, малофеев константин
Константин Малофеев считает, что России следует избавиться от западных ценностей Фото:

России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге.

«У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев.

Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель.

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России нужно избавиться от западных ценностей, отказаться от интернета и вернуться к плановой экономике, чтобы успешно развиваться. С таким мнением выступил православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев на презентации своей книги в Екатеринбурге. «У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Свое видение есть и у Китая […] С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России», — заявил Малофеев. Для успешного развития страны в России необходимо ограничить интернет, вести пропаганду традиционных ценностей, вернуться к плановой экономике, сословному обустройству, считает он. Также Малофеев призвал отказаться от западных ценностей, считает предприниматель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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