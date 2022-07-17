Свердловские коммунальщики укладывают асфальт ногами. Видео

18 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Первоуральске рабочий укладывает новый асфальт ногами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожники в Первоуральске (Свердловская область) кладут асфальт необычным способом. Рабочие подрядной организации укладывали асфальт ногами. Об этом рассказала читательница URA.RU Ульяна. «Рабочий укладывает новый асфальт очень интересным способом. На кадрах видно, как мужчина утоптал ногами уложенный в яму асфальт», — отметила местная жительница. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывали асфальт в снег. По данным мэрии Кургана, тогда подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. Позже у властей появились претензии к состоянию проезжей части на этом участке. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Дорожники в Первоуральске (Свердловская область) кладут асфальт необычным способом. Рабочие подрядной организации укладывали асфальт ногами. Об этом рассказала читательница URA.RU Ульяна. «Рабочий укладывает новый асфальт очень интересным способом. На кадрах видно, как мужчина утоптал ногами уложенный в яму асфальт», — отметила местная жительница. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывали асфальт в снег. По данным мэрии Кургана, тогда подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. Позже у властей появились претензии к состоянию проезжей части на этом участке.