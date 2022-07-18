Брат свердловского экс-депутата получил срок за кражу из-за жены

О месте нахождения бизнесмена Константина Кияткина сообщила супруга Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Екатеринбурге жена сдала мужа-бизнесмена Константина Кияткина силовикам. Кияткина признали виновным в хищении 195 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. Подсудимый является братом экс-депутата областного законодательного собрания Павла Кияткина.

«Ныне осужденный гражданин был задержан сотрудниками полиции по сообщению его собственной супруги. Мужчина дебоширил и своим поведением вынудил вторую половинку рассказать о месте его нахождения, так как гражданка знала, что ее супруг на тот момент находился в розыске», — сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Ранее агентство писало, что Кияткин осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, а также руководил ООО «ГУП Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». С ноября 2017 года по май 2019 года причинил имущественный ущерб ресурсоснабжающим организациям на сумму более 195 млн рублей. Константина Кияткина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. С него также взыскали 184 млн рублей по гражданскому иску.