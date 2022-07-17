В Екатеринбурге брат экс-депутата, укравший 195 млн, получил срок

В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену Константину Кияткину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену Константину Кияткину. Его признали виновным в хищении 195 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Подсудимый является братом экс-депутата областного законодательного собрания Павла Кияткина.

«Кияткин осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, а также руководил ООО „ГУП Газовые сети“ и ООО „Расчетный центр“. С ноября 2017 года по май 2019 года причинил имущественный ущерб ресурсоснабжающим организациям на сумму более 195 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уголовное дело рассматривалось в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Константина Кияткина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. С него также взыскали 184 млн рублей по гражданскому иску.

Ранее URA.RU рассказывало о другой похожей истории, в которой директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа согласно решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские связи» с российскими и иностранными чиновниками. Также у подозреваемого нашли коллекцию часов на 10 миллионов рублей, квартиру в Дубае и коттедж, записанный на ребенка. Минспорта России лишило директора института спорта УрФУ звания мастера спорта по боксу.

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