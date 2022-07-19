Следствие сообщило о гибели 14 человек в драмтеатре Мариуполя

Следствие установило причастность ВСУ к взрыву драмтеатра в Мариуполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При взрыве в драматическом театре в Мариуполе 16 марта погибло 14 человек. Об этом сообщил начальник следственного управления генпрокуратуры Донецкой народной республики Алексей Куцурубенко.

«Утверждения Украины о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком. При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал Куцурубенко в беседе с РИА «Новости».

Ранее украинские власти и западные СМИ обвиняли Россию в «ударе» по драмтеатру в Мариуполе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг эти заявления, пишет RT. Следствие показало, что взрыв в драматическом театре произошел по вине украинских военных.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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