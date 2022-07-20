Жители Подмосковья массово отравились неизвестным веществом

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ЕОМЗ. Цветные металлы. Екатеринбург, опасность, вход запрещен, отравление газом
В результате отравления трое человек умерли Фото:

В подольской квартире четверо мужчин и девочка-подросток отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Трупы трех мужчин были обнаружены вчера в квартире дома в Подольске, оттуда же госпитализировали еще двух человек — мужчину и 15-летнюю девочку с признаками отравления неустановленным веществом», — сообщает агентство. Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском лагере подросток отравился запрещенным веществом. Воспитанник, распространяющий жевательный табак, был исключен из лагеря.

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В подольской квартире четверо мужчин и девочка-подросток отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает агентство «Москва». «Трупы трех мужчин были обнаружены вчера в квартире дома в Подольске, оттуда же госпитализировали еще двух человек — мужчину и 15-летнюю девочку с признаками отравления неустановленным веществом», — сообщает агентство. Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском лагере подросток отравился запрещенным веществом. Воспитанник, распространяющий жевательный табак, был исключен из лагеря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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