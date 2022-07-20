В результате отравления трое человек умерли
В подольской квартире четверо мужчин и девочка-подросток отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Трупы трех мужчин были обнаружены вчера в квартире дома в Подольске, оттуда же госпитализировали еще двух человек — мужчину и 15-летнюю девочку с признаками отравления неустановленным веществом», — сообщает агентство. Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском лагере подросток отравился запрещенным веществом. Воспитанник, распространяющий жевательный табак, был исключен из лагеря.
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