В челябинском парке отреставрируют дом с фрегатом и рыбками

Работы завершатся к концу лета Фото: Илья Московец © URA.RU

В парке «Металлург» имени Тищенко в Челябинске начинаются работы по ремонту фасада здания «Дом-аквариум». Об этом URA.RU сообщили в мэрии Челябинска.

«Заключен контракт и начинаются работы по ремонту фасада „Дома аквариум“ в парке „Металлург“ имени Тищенко. Работы будут завершены к концу лета», — пояснили в мэрии.

Дом-аквариум открыли в 1983 году. Это здание с большим аквариумом, белопарусной копией 52-пушечного фрегата Паллада, залом-каютой, спасательным кругом и рыбацкими сетями стало популярным довольно быстро. В здании работают два зала с террариумом и морскими рыбками. Функционируют три выставки.

В этом году мэрией запланирована реконструкция всей территории парка «Металлург». Предусмотрен ремонт ограждений, входных групп, создание новых спортплощадок, современных зон отдыха и другой спортивной инфраструктуры. В зоне отдыха появится бетонный скейт-парк. Помимо этого, подрядчики проведут реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций.