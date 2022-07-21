21 июля 2022

Для челябинца просят реальный срок за взятку вице-мэру

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Высадка елей операторами связи и Министерством информационных технологий в Челябинском городском саду в честь Дня радио. Челябинск, бежин вячеслав
Вячеслав Бежин признал вину в преступлении Фото:

Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для челябинского бизнесмена Вячеслава Бежина, обвиняемого в даче взятке бывшему вице-мэру Челябинска Олегу Извекову. Такую позицию в ходе прений сторон озвучила прокуратура в Советском районном суде Челябинска. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО „Суворов АйТи“, в 2020 году договорился с заместителем главы Челябинска о даче взятки в размере 450 тыс. рублей за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму 3,5 миллиона рублей. Во исполнение достигнутой договоренности обвиняемый передал часть взятки в сумме 225 тысяч рублей, которыми вице-мэр распорядился по своему усмотрению», — рассказала Наталья Мамаева.

Подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся. Гособвинитель предложил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки — на сумму девять миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прения стороны защиты и последнее слово назначены на 26 июля. Сам бывший глава Челябинска Олег Извеков, также признавший вину в получении взятки, приговорен к штрафу в 22 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

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Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для челябинского бизнесмена Вячеслава Бежина, обвиняемого в даче взятке бывшему вице-мэру Челябинска Олегу Извекову. Такую позицию в ходе прений сторон озвучила прокуратура в Советском районном суде Челябинска. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО „Суворов АйТи“, в 2020 году договорился с заместителем главы Челябинска о даче взятки в размере 450 тыс. рублей за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму 3,5 миллиона рублей. Во исполнение достигнутой договоренности обвиняемый передал часть взятки в сумме 225 тысяч рублей, которыми вице-мэр распорядился по своему усмотрению», — рассказала Наталья Мамаева. Подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся. Гособвинитель предложил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки — на сумму девять миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прения стороны защиты и последнее слово назначены на 26 июля. Сам бывший глава Челябинска Олег Извеков, также признавший вину в получении взятки, приговорен к штрафу в 22 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.
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Ссылки по теме
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