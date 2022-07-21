Замдиректора челябинского колледжа ответит за травму подростка

На мальчика упали футбольные ворота Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместителю директора колледжа имени Аносова из Златоуста предъявили обвинение в халатности, из-за которой, по версии следствия, на подростка упали футбольные ворота. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«16 апреля 2022 года 16-летний учащийся колледжа, находясь на территории образовательного учреждения, во время игры в футбол повис на незакрепленных футбольных воротах, которые опрокинулись. В результате подросток ударился головой об землю и одновременно получил удар воротами по голове», — рассказала Наталья Мамаева.

Заместителю директора ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Как считает следствие, именно допустил нарушение правил установки и эксплуатации ворот, не советующих требованиям ГОСТа. Мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что ворота были кустарными. Мальчик после получения травмы санавиацией был доставлен в реанимацию детской областной больницы, где пробыл длительное время.