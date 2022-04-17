Пострадавший находится в коме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте 16-летний подросток пострадал во время игры в футбол. На него упали самодельные ворота, проверку по данному факту организовала прокуратура Златоуста, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Установлено, что вечером 16 апреля на территории казармы кадетского корпуса Златоустовского индустриального колледжа подростки играли в футбол. Во время игры на несовершеннолетнего упали футбольные ворота кустарного производства, представляющие из себя сварную конструкцию из квадратного металлического профиля, не прикрепленную к земле. По данному факту прокуратурой города Златоуста организованы проверочные мероприятия, на контроль также поставлен ход проверки, проводимой следственными органами», — рассказала Наталья Мамаева.

Известно, что мальчик, учащийся техникума, получил тяжелую травму головы. Санавиацией он доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Ворота представляли из себя тяжелую железную конструкцию Фото: прокуратура Златоуста