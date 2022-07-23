В селе Рыбниковское (Каменск-Уральский, Свердловская область) 35-летняя женщина с двумя детьми попали в ДТП 23-го июля в 13:50 в районе дома №178 по улице Советская. Пострадавшие ехали в машине, которой управлял 29-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель Lada 217230 совершал поворот налево в сторону Lada с фургоном (ВИС 234700-30 — прим. ред.). Другой водитель пошел на обгон. Произошло столкновение. Пострадали пассажиры первой машины — мама и два ребенка», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу Каменска-Уральского.
Оба водителя — местные жители села. Водитель Lada 217230 привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 14 раз, а другой водитель — 8 раз. Сотрудники ГАИ провели медицинское освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения — оба были трезвыми. Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее URA.RU писало о ДТП, случившемся на первом километре автодороги Каменск-Уральский — Клевакинское. Там в результате столкновения двух машин пострадали три человека.
ДТП произошло в селе Рыбниковское
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В селе Рыбниковское (Каменск-Уральский, Свердловская область) 35-летняя женщина с двумя детьми попали в ДТП 23-го июля в 13:50 в районе дома №178 по улице Советская. Пострадавшие ехали в машине, которой управлял 29-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Lada 217230 совершал поворот налево в сторону Lada с фургоном (ВИС 234700-30 — прим. ред.). Другой водитель пошел на обгон. Произошло столкновение. Пострадали пассажиры первой машины — мама и два ребенка», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу Каменска-Уральского. Оба водителя — местные жители села. Водитель Lada 217230 привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 14 раз, а другой водитель — 8 раз. Сотрудники ГАИ провели медицинское освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения — оба были трезвыми. Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Ранее URA.RU писало о ДТП, случившемся на первом километре автодороги Каменск-Уральский — Клевакинское. Там в результате столкновения двух машин пострадали три человека.