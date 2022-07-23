Пострадавшие находились в Lada, которой управлял 29-летний мужчина (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В селе Рыбниковское (Каменск-Уральский, Свердловская область) 35-летняя женщина с двумя детьми попали в ДТП 23-го июля в 13:50 в районе дома №178 по улице Советская. Пострадавшие ехали в машине, которой управлял 29-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Lada 217230 совершал поворот налево в сторону Lada с фургоном (ВИС 234700-30 — прим. ред.). Другой водитель пошел на обгон. Произошло столкновение. Пострадали пассажиры первой машины — мама и два ребенка», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в больницу Каменска-Уральского.

Оба водителя — местные жители села. Водитель Lada 217230 привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 14 раз, а другой водитель — 8 раз. Сотрудники ГАИ провели медицинское освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения — оба были трезвыми. Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее URA.RU писало о ДТП, случившемся на первом километре автодороги Каменск-Уральский — Клевакинское. Там в результате столкновения двух машин пострадали три человека.

ДТП произошло в селе Рыбниковское Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области