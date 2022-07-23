С крыши дома на Сулимова, 21 валил густой дым (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пионерского микрорайона Екатеринбурга заметил густой дым на крыше ресторана азербайджанской кухни «Баку-Плаза» и предположил, что заведение горит. Однако представители других организаций в здании на Сулимова, 21 опровергли информацию о пожаре.

«А в это время горит „Баку-Плаза“ на Пионерке в Екатеринбурге! Шашлычков хотите?» — написал автор telegram-канала Иродъ Уральский. К посту прикреплены фотографии, на которых видно, как несколько человек, предположительно, с огнетушителями пытаются потушить огонь на крыше заведения. Идет густой дым.

В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что информации о пожаре не поступало. Представители одного из заведений, которое находится в том же здании, что и «Баку-Плаза», рассказали агентству, что пожара действительно нет. «Скорее всего шашлыки жарят на открытой веранде, мы тут от запаха все уже с ума сходим. Возможно, слишком много масла ливанули и вспыхнул огонь», — поделилась собеседница. Дозвониться до «Баку-Плаза» не получилось — по указанным на сайте номерам никто не ответил.

У двоих из мужчин в руках огнетушители Фото: telegram-канал Иродь Уральский