ДНР переходит на российский код телефонной связи

Внутренние номера абонентов ДНР не изменятся
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Донецкая народная республика переходит на российский код телефонной связи. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
«С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений», — сообщили в теробороне.
С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проходит специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ее основная задача — защита Донецкой и Луганской народных республик. ЛНР перешла на российский код связи 25 июля.
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