ДНР переходит на российский код телефонной связи

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, телефоны, гибдд, стационарный телефон
Внутренние номера абонентов ДНР не изменятся Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная республика переходит на российский код телефонной связи. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений», — сообщили в теробороне.

С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проходит специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ее основная задача — защита Донецкой и Луганской народных республик. ЛНР перешла на российский код связи 25 июля.

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Донецкая народная республика переходит на российский код телефонной связи. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны республики. «С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений», — сообщили в теробороне. С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проходит специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ее основная задача — защита Донецкой и Луганской народных республик. ЛНР перешла на российский код связи 25 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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