ДНР переходит на российский код телефонной связи

26 июля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Внутренние номера абонентов ДНР не изменятся Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая народная республика переходит на российский код телефонной связи. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны республики. «С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений», — сообщили в теробороне. С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проходит специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ее основная задача — защита Донецкой и Луганской народных республик. ЛНР перешла на российский код связи 25 июля.

Донецкая народная республика переходит на российский код телефонной связи. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны республики. «С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений», — сообщили в теробороне. С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проходит специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ее основная задача — защита Донецкой и Луганской народных республик. ЛНР перешла на российский код связи 25 июля.