ЛНР перешла на российскую нумерацию телефонов

25 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

У жителей ЛНР появятся российские номера телефонов, сообщил Пасечник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Луганской народной республике теперь будет действовать российская нумерация мобильной связи. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», — сообщил Пасечник в своем telegram-канале. Минкомсвязи республики анонсировало это изменение в начале мая. Тогда в министерстве пояснили, что абонентам не нужно будет менять сим-карты — они получат номер в коде российской системы нумерации в дополнение к своим мобильным, уточняет сайт MK.RU . Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области в рамках демилитаризации и денацификации. Там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.

В Луганской народной республике теперь будет действовать российская нумерация мобильной связи. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», — сообщил Пасечник в своем telegram-канале. Минкомсвязи республики анонсировало это изменение в начале мая. Тогда в министерстве пояснили, что абонентам не нужно будет менять сим-карты — они получат номер в коде российской системы нумерации в дополнение к своим мобильным, уточняет сайт MK.RU. Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области в рамках демилитаризации и денацификации. Там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.