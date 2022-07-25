25 июля 2022

Челябинский губернатор провел рокировку внутри управления делами

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, текслер алексей
Егор Козлов сменил на должности первого заместителя управляющего делами Дмитрия Зубарева Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер произвел рокировку внутри управления делами главы региона и правительства. Согласно документам, опубликованным на официальном онлайн-портале правовой информации, Егор Козлов, занимающий пост заместителя управляющего делами, сменил на должности первого зама Дмитрия Зубарева. Зубарев остался в структуре на должности заместителя управляющего.

«Назначить Козлова Егора Борисовича первым заместителем Управляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской области с 26 июля 2022 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительстве.

В другом же документе, опубликованном на сайте, говорится, что Дмитрий Зубарев назначен заместителем управляющего делами с освобождением от ранее замещаемой должности. Он занимал должность первого заместителя руководителя управления делами правительства и главы региона с ноября 2020 года. До этого он работал в управлении делами в статусе первого заместителя, откуда уволился в апреле 2015 года.

Козлов был принят на должность заместителя управляющего делами главы и правительства региона в январе 2021 года. Он отвечал за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер произвел рокировку внутри управления делами главы региона и правительства. Согласно документам, опубликованным на официальном онлайн-портале правовой информации, Егор Козлов, занимающий пост заместителя управляющего делами, сменил на должности первого зама Дмитрия Зубарева. Зубарев остался в структуре на должности заместителя управляющего. «Назначить Козлова Егора Борисовича первым заместителем Управляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской области с 26 июля 2022 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительстве. В другом же документе, опубликованном на сайте, говорится, что Дмитрий Зубарев назначен заместителем управляющего делами с освобождением от ранее замещаемой должности. Он занимал должность первого заместителя руководителя управления делами правительства и главы региона с ноября 2020 года. До этого он работал в управлении делами в статусе первого заместителя, откуда уволился в апреле 2015 года. Козлов был принят на должность заместителя управляющего делами главы и правительства региона в январе 2021 года. Он отвечал за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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