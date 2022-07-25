Челябинский губернатор провел рокировку внутри управления делами

26 июля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Егор Козлов сменил на должности первого заместителя управляющего делами Дмитрия Зубарева Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер произвел рокировку внутри управления делами главы региона и правительства. Согласно документам, опубликованным на официальном онлайн-портале правовой информации, Егор Козлов, занимающий пост заместителя управляющего делами, сменил на должности первого зама Дмитрия Зубарева. Зубарев остался в структуре на должности заместителя управляющего. «Назначить Козлова Егора Борисовича первым заместителем Управляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской области с 26 июля 2022 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительстве. В другом же документе, опубликованном на сайте, говорится, что Дмитрий Зубарев назначен заместителем управляющего делами с освобождением от ранее замещаемой должности. Он занимал должность первого заместителя руководителя управления делами правительства и главы региона с ноября 2020 года. До этого он работал в управлении делами в статусе первого заместителя, откуда уволился в апреле 2015 года. Козлов был принят на должность заместителя управляющего делами главы и правительства региона в январе 2021 года. Он отвечал за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер произвел рокировку внутри управления делами главы региона и правительства. Согласно документам, опубликованным на официальном онлайн-портале правовой информации, Егор Козлов, занимающий пост заместителя управляющего делами, сменил на должности первого зама Дмитрия Зубарева. Зубарев остался в структуре на должности заместителя управляющего. «Назначить Козлова Егора Борисовича первым заместителем Управляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской области с 26 июля 2022 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительстве. В другом же документе, опубликованном на сайте, говорится, что Дмитрий Зубарев назначен заместителем управляющего делами с освобождением от ранее замещаемой должности. Он занимал должность первого заместителя руководителя управления делами правительства и главы региона с ноября 2020 года. До этого он работал в управлении делами в статусе первого заместителя, откуда уволился в апреле 2015 года. Козлов был принят на должность заместителя управляющего делами главы и правительства региона в январе 2021 года. Он отвечал за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства.