В Корее дали Байдену новое имя 27 июля 2022 в 07:23 Размер текста - 17 + Джо Байдена нарекли Пэ Чжи Соном Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден получил почетное южнокорейское имя Пэ Чжи Сон. Об этом сообщает газета The Korea Times. «Ассоциация союза и дружбы Республики Корея и США присвоила американскому президенту Джо Байдену почетное корейское имя Пэ Чжи Сон. Корейское имя президента имеет несколько значений. Например, его фамилия образована от названия города Пхентхэк, в котором расположены американские войска в Южной Корее, а имя состоит из двух иероглифов, обозначающих „территорию“ и „звезду“», — пишет The Korea Times. Ранее почетные корейские имена получали и другие американские президенты. В частности, их давали Бараку Обаме и Дональду Трампу. Президент США Джо Байден получил почетное южнокорейское имя Пэ Чжи Сон. Об этом сообщает газета The Korea Times. «Ассоциация союза и дружбы Республики Корея и США присвоила американскому президенту Джо Байдену почетное корейское имя Пэ Чжи Сон. Корейское имя президента имеет несколько значений. Например, его фамилия образована от названия города Пхентхэк, в котором расположены американские войска в Южной Корее, а имя состоит из двух иероглифов, обозначающих „территорию“ и „звезду“», — пишет The Korea Times. Ранее почетные корейские имена получали и другие американские президенты. В частности, их давали Бараку Обаме и Дональду Трампу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям