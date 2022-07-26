26 июля 2022

В Корее дали Байдену новое имя

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Джо Байдена нарекли Пэ Чжи Соном Фото:

Президент США Джо Байден получил почетное южнокорейское имя Пэ Чжи Сон. Об этом сообщает газета The Korea Times.

«Ассоциация союза и дружбы Республики Корея и США присвоила американскому президенту Джо Байдену почетное корейское имя Пэ Чжи Сон. Корейское имя президента имеет несколько значений. Например, его фамилия образована от названия города Пхентхэк, в котором расположены американские войска в Южной Корее, а имя состоит из двух иероглифов, обозначающих „территорию“ и „звезду“», — пишет The Korea Times.

Ранее почетные корейские имена получали и другие американские президенты. В частности, их давали Бараку Обаме и Дональду Трампу.

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Президент США Джо Байден получил почетное южнокорейское имя Пэ Чжи Сон. Об этом сообщает газета The Korea Times. «Ассоциация союза и дружбы Республики Корея и США присвоила американскому президенту Джо Байдену почетное корейское имя Пэ Чжи Сон. Корейское имя президента имеет несколько значений. Например, его фамилия образована от названия города Пхентхэк, в котором расположены американские войска в Южной Корее, а имя состоит из двух иероглифов, обозначающих „территорию“ и „звезду“», — пишет The Korea Times. Ранее почетные корейские имена получали и другие американские президенты. В частности, их давали Бараку Обаме и Дональду Трампу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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