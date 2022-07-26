Владелец «Красного и белого» скупает землю в Челябинске

Владелец сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников скупает земельные участки в Челябинске. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, бренд не имеет отношения к деятельности компании «Мистраль», которая занимается скупкой земли.
«Федеральная сеть „Красное & Белое“ к деятельности ООО „Мистраль“ отношения не имеет. Не комментируем», — сообщили URA.RU в «Красном и белом».
Скупка земли идет в Колхозном поселке в центре Северо-Запада Челябинска. «Мистраль» стал владельцем участков в квартале, по периметру которого находятся улицы Чайковского, Коммунальная, Северо-Крымская и Ижевская. Как свидетельствуют выписки из ЕГРЮЛ, которые изучили на портале «74.ру», право собственности перешло в ноябре и декабре 2021 года. Самый крупный надел из семи участков стал активом «Мистраля» в феврале 2022 года.
Компания «Мистраль», как следует из данных СБИС, занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. В 2021 году выручка предприятия составила 12,4 млн рублей. Единственным владельцем компании является Сергей Студенников.
Собственник бизнес продолжает оптимизировать его структуру. С мая Студенников ликвидировал семь компаний. Из пяти оставшихся две, в Челябинске и Екатеринбурге, в настоящее время находятся в стадии ликвидации.
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