У пермяка за долги отобрали LEXUS RX350

Приставы продали на торгах 121 машину должников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Пермского края лишился автомобиля LEXUS RX350 за долги. Как сообщает служба судебных приставов, машину выставят на продажу. Всего за первые шесть месяцев 2022 года приставы арестовали 705 автомобилей общей стоимостью 312 млн рублей.

«Самыми дорогостоящими транспортными средствами, подвергшимися аресту в связи с наличием крупных задолженностей, стали LEXUS RX350 стоимостью 6 млн рублей, MERCEDES-BENZ стоимостью 5 млн рублей и TOYOTA LAND CRUISER 200 стоимостью 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Еще один LEXUS-RX-300 отправлен на штрафстоянку за долги пермяка по алиментам в 340 тысяч рублей. А житель края после вступившего в силу решения суда о продаже его NISSAN PATHFINDER прятал его за забором частного дома. Машину изъяли принудительно, потому что двор, где он скрывал автомобиль, не является жилым помещением.

Приставы выставили на торги 307 автомобилей и продали 121 машину из 705 арестованных. Самыми дорогими из уже реализованных стали TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) и RENAULT KAPTUR.

Ранее URA.RU сообщало о том, что приставы на лодке добрались до острова, где скрывался должник по алиментам. А 100 тысяч пермяков из-за долгов не могут выехать за пределы РФ.