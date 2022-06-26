26 июня 2022

Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за границу

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14 тысяч пермяков не могут уехать из страны из-за долгов по алиментам Фото:

Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

«На сегодняшний день более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте службы. Более 14 тысяч из них — неплательщики алиментов.

Благодаря запрету на выезд должников из России, приставы взыскали уже 300 млн рублей. Так, к примеру, недавно сотрудники службы наложили арест на расчетный счет неплательщика из Красновишерска. Тогда мужчина обратился к приставам и сообщил, что это может помешать его поездки в Испанию. В итоге пермяк оплатил долг размер в 300 тысяч рублей.

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Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. «На сегодняшний день более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте службы. Более 14 тысяч из них — неплательщики алиментов. Благодаря запрету на выезд должников из России, приставы взыскали уже 300 млн рублей. Так, к примеру, недавно сотрудники службы наложили арест на расчетный счет неплательщика из Красновишерска. Тогда мужчина обратился к приставам и сообщил, что это может помешать его поездки в Испанию. В итоге пермяк оплатил долг размер в 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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