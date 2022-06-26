Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за границу

27 июня 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

14 тысяч пермяков не могут уехать из страны из-за долгов по алиментам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. «На сегодняшний день более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте службы. Более 14 тысяч из них — неплательщики алиментов. Благодаря запрету на выезд должников из России, приставы взыскали уже 300 млн рублей. Так, к примеру, недавно сотрудники службы наложили арест на расчетный счет неплательщика из Красновишерска. Тогда мужчина обратился к приставам и сообщил, что это может помешать его поездки в Испанию. В итоге пермяк оплатил долг размер в 300 тысяч рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Более 100 тысяч пермяков не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. «На сегодняшний день более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте службы. Более 14 тысяч из них — неплательщики алиментов. Благодаря запрету на выезд должников из России, приставы взыскали уже 300 млн рублей. Так, к примеру, недавно сотрудники службы наложили арест на расчетный счет неплательщика из Красновишерска. Тогда мужчина обратился к приставам и сообщил, что это может помешать его поездки в Испанию. В итоге пермяк оплатил долг размер в 300 тысяч рублей.