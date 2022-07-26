В ИВС Сургута мужчина, протестуя из-за ареста, объявил голодовку

27 июля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Мужчина голодает с 19 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сургутском изоляторе временного содержания, мужчина подозреваемый в краже, объявил голодовку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «У него нет претензий к охране или полиции. Он протестует из-за решения суда, который отправил его под арест. И вот с 19 числа мужчина ничего не ест, а пьет только воду», — сообщил собеседник. В Суд мужчину доставили как подозреваемого в краже. А чтобы уроженец Киргизии не сбежал, его отправили до завершения разбирательства под арест. Это то и вызвало недовольство подсудимого, после которого он отказался от приема пищи. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутаты собираются объявлять голодовку ради отставки мэра. Депутаты думы Урая Артем Кукушкин и Леонард Насибуллин посчитали работу главы города неудовлетворительной и решили таким образом обратить на это внимание окружных властей.

В сургутском изоляторе временного содержания, мужчина подозреваемый в краже, объявил голодовку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «У него нет претензий к охране или полиции. Он протестует из-за решения суда, который отправил его под арест. И вот с 19 числа мужчина ничего не ест, а пьет только воду», — сообщил собеседник. В Суд мужчину доставили как подозреваемого в краже. А чтобы уроженец Киргизии не сбежал, его отправили до завершения разбирательства под арест. Это то и вызвало недовольство подсудимого, после которого он отказался от приема пищи. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутаты собираются объявлять голодовку ради отставки мэра. Депутаты думы Урая Артем Кукушкин и Леонард Насибуллин посчитали работу главы города неудовлетворительной и решили таким образом обратить на это внимание окружных властей.