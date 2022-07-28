Экс-советник Госдепа заявил, что РФ и США должны быть друзьями

28 июля 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Россия и США могут стать друзьями «на всю жизнь», заявил Керри Картхнер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Если США установят хорошие отношения с Россией, то это будет дружба «на всю жизнь». Об этом заявил бывший советник по стратегическим коммуникациям госдепартамента США доктор Керри Картхнер на ежегодном симпозиуме по стратегическому сдерживанию в штате Небраска. «Я провел в Женеве 10 лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями. <…> И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми вы становитесь друзьями на всю жизнь», — передает слова Керри Картхнера РИА «Новости». Также он раскритиковал политику властей США, по которой они пытаются построить дипломатические отношения с Россией и Китаем. По его мнению, политика «бей и беги», предполагающая однодневные визиты американских дипломатов по разным странам, не приносит нужных результатов. «Нам потребовалось проводить контакты с Китаем на протяжении шести лет, прежде чем эти усилия начали окупать себя с точки зрения большей прозрачности в вопросе ядерных сил. <…> И то же самое касается России», — констатировал Картхнер. Кроме того, бывший дипломат признался, что до сих пор находится в хороших отношениях со многими бывшими коллегами из России. «Правда, сейчас я не могу с ними общаться так же много, как это делал раньше», — добавил Картхнер. Ранее сообщалось, что американский Конгресс начал паниковать из-за дружбы России и Китая. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон сам создал угрозу стратегической стабильности, разорвав диалог с Москвой. Россия призывала США отказаться от политики блокады. Представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула ультиматум НАТО для дружбы с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если США установят хорошие отношения с Россией, то это будет дружба «на всю жизнь». Об этом заявил бывший советник по стратегическим коммуникациям госдепартамента США доктор Керри Картхнер на ежегодном симпозиуме по стратегическому сдерживанию в штате Небраска. «Я провел в Женеве 10 лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями. <…> И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми вы становитесь друзьями на всю жизнь», — передает слова Керри Картхнера РИА «Новости». Также он раскритиковал политику властей США, по которой они пытаются построить дипломатические отношения с Россией и Китаем. По его мнению, политика «бей и беги», предполагающая однодневные визиты американских дипломатов по разным странам, не приносит нужных результатов. «Нам потребовалось проводить контакты с Китаем на протяжении шести лет, прежде чем эти усилия начали окупать себя с точки зрения большей прозрачности в вопросе ядерных сил. <…> И то же самое касается России», — констатировал Картхнер. Кроме того, бывший дипломат признался, что до сих пор находится в хороших отношениях со многими бывшими коллегами из России. «Правда, сейчас я не могу с ними общаться так же много, как это делал раньше», — добавил Картхнер. Ранее сообщалось, что американский Конгресс начал паниковать из-за дружбы России и Китая. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон сам создал угрозу стратегической стабильности, разорвав диалог с Москвой. Россия призывала США отказаться от политики блокады. Представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула ультиматум НАТО для дружбы с Россией.