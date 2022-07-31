В Челябинске начнут срезать замки молодоженов

Молодожены могут вешать замки в «Сфере любви», либо на мостике в ЦПКиО им. Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на новой набережной реки Миасс начнут срезать замки, которые вешают молодожены в день свадьбы. Как сообщили URA.RU в администрации города, для размещения подобных замков в городе есть другие места.

«На ограждении новой набережной реки Миасс молодожены начали вешать замки с цепями. Администрация города просит воздержаться от порчи ограждения, предупреждаем что замки и цепи будут срезаться», — сообщили URA.RU в администрации города.

В мэрии отметили, что молодожены могут повесить замок в других местах. Например, в «Сфере любви», либо на мостике в ЦПКиО им. Гагарина.

Традиция вешать замок и выкидывать ключ в воду пришла в Россию из Италии. Считается, что замок олицетворяет брачные оковы, его вешают, чтобы всегда быть вместе.

Ранее ЗАГС в Сатке предложил молодоженам провести церемонию регистрации брака на Айских притесах, либо на ГЭС «Пороги». 23 июля уже провели одну выездную регистрацию на притесах. Еще одна пройдет 6 августа. 14 сентября пройдет регистрация на порогах.