31 июля 2022

В Челябинске начнут срезать замки молодоженов

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские скульптуры. Челябинск, скульптура, замки, сфера любви
Молодожены могут вешать замки в «Сфере любви», либо на мостике в ЦПКиО им. Гагарина Фото:

В Челябинске на новой набережной реки Миасс начнут срезать замки, которые вешают молодожены в день свадьбы. Как сообщили URA.RU в администрации города, для размещения подобных замков в городе есть другие места.

«На ограждении новой набережной реки Миасс молодожены начали вешать замки с цепями. Администрация города просит воздержаться от порчи ограждения, предупреждаем что замки и цепи будут срезаться», — сообщили URA.RU в администрации города.

В мэрии отметили, что молодожены могут повесить замок в других местах. Например, в «Сфере любви», либо на мостике в ЦПКиО им. Гагарина.

Традиция вешать замок и выкидывать ключ в воду пришла в Россию из Италии. Считается, что замок олицетворяет брачные оковы, его вешают, чтобы всегда быть вместе.

Ранее ЗАГС в Сатке предложил молодоженам провести церемонию регистрации брака на Айских притесах, либо на ГЭС «Пороги». 23 июля уже провели одну выездную регистрацию на притесах. Еще одна пройдет 6 августа. 14 сентября пройдет регистрация на порогах.

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В Челябинске на новой набережной реки Миасс начнут срезать замки, которые вешают молодожены в день свадьбы. Как сообщили URA.RU в администрации города, для размещения подобных замков в городе есть другие места. «На ограждении новой набережной реки Миасс молодожены начали вешать замки с цепями. Администрация города просит воздержаться от порчи ограждения, предупреждаем что замки и цепи будут срезаться», — сообщили URA.RU в администрации города. В мэрии отметили, что молодожены могут повесить замок в других местах. Например, в «Сфере любви», либо на мостике в ЦПКиО им. Гагарина. Традиция вешать замок и выкидывать ключ в воду пришла в Россию из Италии. Считается, что замок олицетворяет брачные оковы, его вешают, чтобы всегда быть вместе. Ранее ЗАГС в Сатке предложил молодоженам провести церемонию регистрации брака на Айских притесах, либо на ГЭС «Пороги». 23 июля уже провели одну выездную регистрацию на притесах. Еще одна пройдет 6 августа. 14 сентября пройдет регистрация на порогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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