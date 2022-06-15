В Сатке сыграют свадьбы на краю скалы

В Сатке бракосочетания проведут на природе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) ЗАГС пригласил молодоженов на регистрацию брака на Айские притесы и в село Пороги. Церемонии пройдут с июля по сентябрь, сообщила URA.RU начальник отдела Анастасия Гаврилова.

«Мы объявили о возможности принять участие в торжественных церемониях бракосочетания, которые начнутся в июле. Глава района утвердил дополнительные площадки на Айских притесах и в селе Пороги — там и будем проводить. Времени заявиться на июль осталось немного», — рассказала URA.RU Гаврилова.

Определены даты: 23 июля и 6 августа желающих приглашают на Айские притесы, 14 сентября — на Пороги. Регламент проведения мероприятия ЗАГС сохранит, а с дополнительными пожеланиями молодоженов просят обращаться к арендаторам обозначенных локаций. В торжественной обстановке зарегистрируют всех обратившихся.

Практика для Сатки новая, но в Челябинской области с подобными форматами экспериментировали. В марте 2022 года вышел приказ госкомитета по делам ЗАГС региона, утвердивший порядок регистрации брака в торжественной обстановке. В Челябинске дополнительной площадкой является помещение Исторического музея области.