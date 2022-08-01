В Челябинске полностью перекроют центр города

Движение перекроют в связи с праздничным прохождения колонны десантников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 августа полностью перекроют проспект Ленина и Площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение будет приостановлено из-за прохождения колонны десантников.

«2 августа, в связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10:30 до 10:45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина и в районе Площади Революции. Просим водителей учитывать это при планировании маршрутов движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Несколько лет подряд массовые мероприятия в Челябинске были отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. Однако в прошлом году празднование небольшой группы десантников закончилось ДТП, в котором их машина столкнулась с маршруткой.