В Челябинске полностью перекроют центр города

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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника
Движение перекроют в связи с праздничным прохождения колонны десантников Фото:

В Челябинске 2 августа полностью перекроют проспект Ленина и Площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение будет приостановлено из-за прохождения колонны десантников.

«2 августа, в связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10:30 до 10:45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина и в районе Площади Революции. Просим водителей учитывать это при планировании маршрутов движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Несколько лет подряд массовые мероприятия в Челябинске были отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. Однако в прошлом году празднование небольшой группы десантников закончилось ДТП, в котором их машина столкнулась с маршруткой.

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В Челябинске 2 августа полностью перекроют проспект Ленина и Площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение будет приостановлено из-за прохождения колонны десантников. «2 августа, в связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10:30 до 10:45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина и в районе Площади Революции. Просим водителей учитывать это при планировании маршрутов движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Несколько лет подряд массовые мероприятия в Челябинске были отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. Однако в прошлом году празднование небольшой группы десантников закончилось ДТП, в котором их машина столкнулась с маршруткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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