Сергей Шойгу рассказал об успехах ВС РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска на Украине уничтожили более 700 единиц американского оружия и техники, в том числе РСЗО HIMARS и пусковые ракеты этого комплекса. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Уничтожены 33 американские гаубицы М777, 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin, пять пусковых установок ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. ВСУ лишились 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер», — его слова приводит РИА «Новости».

Кроме того, он пояснил, что за июль Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, уточняет MK.RU . Тем самым военные РФ спасли тысячи человек.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня. США поставили Украине 12 единиц, в начале августа прибыли еще четыре, дополняет Life .

Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Основная цель ВС РФ на этой территории — защита мирного населения ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на то, что западные страны активно поставляют на Украину вооружение, российские солдаты успешно его уничтожают.